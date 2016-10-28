版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 29日 星期六 05:17 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，本周下滑1.4%

路透芝加哥10月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收低，在基金回补空头带动小麦连涨三日后，市场出现技术性卖盘和获利了结。

美国和全球小麦供应充足，继续向市场施压。

CBOT-12月小麦期货 收低6美分，报每蒲式耳4.08-1/2美元。

本周，CBOT-12月小麦下挫1.4%，连续第二周周线下跌。

今日CBOT小麦期货预估成交量为70,505口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐