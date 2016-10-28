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市场报道 | 2016年 10月 29日 星期六 05:17 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，但本周大涨2%

路透10月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因昨日11月大豆合约 触及两个月高位10.20美元后，农户卖出和锁定利润。

本周，11月大豆合约上升18-1/4美分，或近2%，连续第四周攀升。

CBOT-11月大豆期货 收跌13美分，报蒲式耳10.01-1/4美元，此前降至9.99-1/2美元。

在美国收割周末来临前对冲相关卖盘，为市场带来进一步压力。

但出口需求强劲，支撑大豆价格。

CBOT-12月豆粕 收跌10.10美元，报每短吨317.50美元，因多头豆油/空头豆粕套利交易。

CBOT-12月豆油合约 收高0.3美分，报35.41美分。

今日CBOT大豆预估成交量为249,442口，豆粕为108,425口，豆油为97,799口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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