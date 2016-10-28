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市场报道 | 2016年 10月 29日 星期六 04:18 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.05%，纳斯达克指数下跌0.5%

路透纽约10月28日 - 美国股市周五下跌，盘中交投震荡，美国联邦调查局将调查总统候选人希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件，这一则消息引发市场大跌，但尾盘收复部份失地。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌8.49点，或0.05%，至18,161.19点；标准普尔500指数 下挫6.63点，或0.31%，至2,126.41点；纳斯达克指数 收低25.870点，或0.5%，至5,190.104点。

本周，道琼工业指数升0.1%，标准普尔500指数下跌0.7%，纳斯达克指数下滑1.3%。(完) 　　

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