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市场报道 | 2016年 10月 29日 星期六 05:20 BJT

加拿大股市：基本持平，矿业股上涨抵销银行股和能源股下跌的影响

路透多伦多10月28日 - 加拿大主要股指周五下跌，油价下跌重压能源股，权重的金融股也下跌，因投资者担心加拿大经济成长前景。

该股指本周下跌1%，上周五触及16个月来最高收位。

“投资者仍然担心加拿大成长疲弱，”Avenue Investment Management投资组合经理Bryden Teich说。“看到市场稍作喘息。”

他说，投资者感到不安，因上周加拿大央行表示，曾积极讨论扩大货币刺激以加快加拿大经济的复苏脚步。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低48.46点，或0.33%，报14,785.29点。

能源股下跌1.3%，材料股上涨0.5%。10大类股中有七种收高。(完)

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