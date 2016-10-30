重温稿-美国债市：短债收益率下降，因FBI调查更多希拉里私人邮箱发出的邮件

* 美国第三季GDP成长2.9%，提振公债收益率

* 12月美联储升息预期上升至74%

* 美债收益率与德债和英债的走势一致

* FBI将调查希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件

路透纽约10月28日 - 美国短债收益率周五从五个月高位下降，尾盘持平，此前美国联邦调查局(FBI)称，将调查美国总统候选人希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件。

在今日美国公布第三季国内生产总值(GDP)强于预期后，美国公债收益率上涨，其走势与德债和英债收益率一致。

FBI的消息驱使投资者在公债中避险。希拉里被视为“安全的”总统候选人，因为如果她当选总统，意味着政府运作受到的影响较小，因为她将维持现有的经济政策。

“资金流向公债避险，因股市回吐涨幅，波动率指数急升，”Seaport Global董事总经理Tom di Galoma说。

“大家都对希拉里将当选总统很有信心。但我一直提议，随着大选临近，要寻求避险，因为我认为，尽管民调(显示希拉里的支持率领先)，但双方的差距很小。”

纽约尾盘，两年期美国公债 收益率报0.856%，低于周四的0.884%，周五盘中触及五个月高位0.9%。

受希拉里邮件再受调查的消息带动，美国三年期，五年期和七年期公债收益率周五也下滑。

不过，指标10年期美国公债 价格下跌1/32，收益率从周四尾盘1.843%小幅上升至1.846%。周五稍早，该收益率触及五个月高位1.879%。

10月，10年期美国公债收益率上升约24个基点，势将录得去年2月来最大的月度升幅。

美国30年期公债 价格下跌9/32，收益率报2.616%，高于周四的2.602%，周五盘中触及五个月峰值2.639%。

10月，30年期美国公债收益率上升近29个基点，势将创下一年半来最大单月升幅。

德债和英国公债收益率上升，以及美国经济增长速度较预期更快，支撑美国长债收益率。

德国和英国10年期公债收益率本周急升，均触及数月高位，因市场越发认为，央行要么保持当前的政策不变，要么以欧洲央行为例，在明年3月购债计划到期后将缩减购债规模。