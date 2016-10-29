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亚洲 | 2016年 10月 29日 星期六 17:04 BJT

中港股业绩：中国太保前三季净利同比降逾四成，受累于投资收益下降

路透上海10月29日 - 中国大型保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司 周六公布，前三季度实现净利润88.29亿元人民币，同比下降41.3%，期内投资收益降逾两成。

季报显示，中国太保前三季实现营业收入2,132.73亿元，同比增长10.3%，每股收益0.97元；投资收益为341.49亿元，同比下降22%。

期内实现保险业务收入1,891.01亿元，同比增17.9%。其中太保寿险实现业务收入1,173.35亿元，同比增31%；太保产险实现业务收入715.94亿元，同比增1.1%。

截至报告期末，该公司投资资产达9,234.91亿元，较上年末增长8.1%。公司大类资产配置基本稳定，固定收益类资产占比81.8%，较上年末下降0.3个百分点；权益投资类资产占比15%，较上年末升1个百分点，其中股票和权益型基金合计占比5.5%，较上年末下降1.5个百分点。

中国太保上半年实现净利61.42亿元，同比下降45.6%，主要受投资收益下降及准备金折现率变动的影响。

中国最大寿险公司--中国人寿 此前公布，今年首三季净利按年下跌六成，因受投资收益下降及传统险准备金折现率假设更新的影响。 中国第二大寿险公司--中国平安 前三季净利则同比增17.1%，主要受寿险和银行业务带动。

中国太保A股周五收报29.38元，过去一个月累计微涨1.4%。（完） (发稿 张喜良; 审校 曾祥进)

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