中港股业绩：中国太保前三季净利同比降逾四成，受累于投资收益下降

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海10月29日 - 中国大型保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司 周六公布，前三季度实现净利润88.29亿元人民币，同比下降41.3%，期内投资收益降逾两成。
季报显示，中国太保前三季实现营业收入2,132.73亿元，同比增长10.3%，每股收益0.97元；投资收益为341.49亿元，同比下降22%。
期内实现保险业务收入1,891.01亿元，同比增17.9%。其中太保寿险实现业务收入1,173.35亿元，同比增31%；太保产险实现业务收入715.94亿元，同比增1.1%。
截至报告期末，该公司投资资产达9,234.91亿元，较上年末增长8.1%。公司大类资产配置基本稳定，固定收益类资产占比81.8%，较上年末下降0.3个百分点；权益投资类资产占比15%，较上年末升1个百分点，其中股票和权益型基金合计占比5.5%，较上年末下降1.5个百分点。
中国太保上半年实现净利61.42亿元，同比下降45.6%，主要受投资收益下降及准备金折现率变动的影响。
中国最大寿险公司--中国人寿 此前公布，今年首三季净利按年下跌六成，因受投资收益下降及传统险准备金折现率假设更新的影响。 中国第二大寿险公司--中国平安 前三季净利则同比增17.1%，主要受寿险和银行业务带动。
中国太保A股周五收报29.38元，过去一个月累计微涨1.4%。（完） (发稿 张喜良; 审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。