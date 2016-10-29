中港股业绩：中信证券前三季净利降五成，投资收益及经纪业务收入大减

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海10月29日 - 中国最大券商--中信证券 周六公布，前三季度实现净利润79.4亿元人民币，同比大降50.33%，因公司投资收益及经纪业务收入均出现大幅下滑。
季报显示，该公司前三季实现营业收入270.4亿元，同比下降36.24%，每股收益0.66元；投资收益为65.7亿元，同比降幅高达56.61%。
期内中信证券手续费及佣金净收入为163.2亿元，同比降26%；其中经纪业务手续费净收入69.2亿元，降幅51.6%。
该公司同时发布董事会公告称，同意山东农投、南方工业转让其所持华夏基金17.8%股权，并同意在挂牌价对应华夏基金整体股权价值不低于240亿元的前提下，放弃该部分股权（按比例对应前述挂牌价合计不低于42.72亿元）的优先购买权。
“放弃该等股权，不会改变公司持有华夏基金管理有限公司的股权比例，不会对公司的经营产生实质性影响。”公告称。目前中信证券共持有华夏基金62.2%的股权。
中信证券A股周五收报16.81元，过去一个月累计涨4.67%。（完）
(发稿 张喜良; 审校 曾祥进)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。