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亚洲 | 2016年 10月 29日 星期六 17:17 BJT

中港股业绩：中信证券前三季净利降五成，投资收益及经纪业务收入大减

路透上海10月29日 - 中国最大券商--中信证券 周六公布，前三季度实现净利润79.4亿元人民币，同比大降50.33%，因公司投资收益及经纪业务收入均出现大幅下滑。

季报显示，该公司前三季实现营业收入270.4亿元，同比下降36.24%，每股收益0.66元；投资收益为65.7亿元，同比降幅高达56.61%。

期内中信证券手续费及佣金净收入为163.2亿元，同比降26%；其中经纪业务手续费净收入69.2亿元，降幅51.6%。

该公司同时发布董事会公告称，同意山东农投、南方工业转让其所持华夏基金17.8%股权，并同意在挂牌价对应华夏基金整体股权价值不低于240亿元的前提下，放弃该部分股权（按比例对应前述挂牌价合计不低于42.72亿元）的优先购买权。

“放弃该等股权，不会改变公司持有华夏基金管理有限公司的股权比例，不会对公司的经营产生实质性影响。”公告称。目前中信证券共持有华夏基金62.2%的股权。

中信证券A股周五收报16.81元，过去一个月累计涨4.67%。（完）

(发稿 张喜良; 审校 曾祥进)

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