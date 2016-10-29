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亚洲 | 2016年 10月 29日 星期六 16:42 BJT

中股业绩：贵州茅台前三季净利124.7亿元，同比增长9.1%

路透上海10月29日 - 中国白酒龙头企业--贵州茅台 周六公布，前三季度实现净利润124.7亿元人民币，同比增长9.11%，增速较上半年继续略有下滑。

季报显示，该公司前三季实现营业收入266.3亿元，同比增长15.05%；基本每股收益为9.92元。

贵州茅台上半年实现净利润88亿元，同比增长11.59%，增速较一季度略有下降。

贵州茅台周五收报317.05元，过去一个月累计涨9.9%。（完） (发稿 张喜良; 审校 曾祥进)

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