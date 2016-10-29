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亚洲 | 2016年 10月 29日 星期六 16:56 BJT

中股业绩：国电电力前三季净利降4%，因三季度上网电价减少煤价上升

路透上海10月29日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 周六公布，前三季度实现净利润47.2亿元人民币，同比下降4.02%，主因三季度上网电价同比减少，煤价同比上升所致。

季报显示，该公司前三季实现营业收入412.5亿元，同比微降0.27%；每股收益0.24元。

国电电力周五收报3.02元，过去一个月累计上涨2.37%。（完） (发稿 张喜良; 审校 曾祥进)

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