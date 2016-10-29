版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 29日 星期六 16:50 BJT

中股业绩：上港集团前三季实现净利39.58亿元，同比下降12.5%

路透上海10月29日 - 中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周六公布，前三季度实现净利润39.58亿元人民币，同比下降12.52%。

季报显示，上港集团前三季实现营业收入228.1亿元，同比增长2.22%，基本每股收益0.1708元。

该公司上半年实现净利润29.17亿元，同比下降5.83%；因全球航运市场运力仍然过剩，航运企业经营绩效仍未见明显好转，受经贸与航运等因素的影响，港口行业相关业务增速趋缓。

上港集团周五收报5.18元，过去一个月累计涨1.37%。（完） (发稿 张喜良; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐