重温稿-中国金融：境内居民境外购非经常项目保险禁用银联卡支付--银联国际

路透上海10月29日 - 中国银联国际周六公告称，通过商户交易监测发现，部分境外保险类商户存在单卡单商户多笔交易量激增的情况，为此重申：境内居民在境外购买与意外、疾病等旅游消费相关的经常项目保险，可以使用银联卡支付；其他保险项目严禁使用银联卡支付。

其网站刊登的公告指出，通过商户交易监测发现，部分境外保险类商户存在单卡单商户多笔交易量激增的情况。为进一步规范境外保险类商户受理境内银联卡，近日，银联国际发布《境外保险类商户受理境内银联卡合规指引》，重申相关监管要求及业务规则，保证境内银联卡在境外的合规使用。

该指引目前在香港地区试行，适用于境外保险类商户在POS终端、互联网、移动支付等所有渠道受理境内银联卡的情况。

指引并要求，严格落实外汇政策规定的境外保险类商户单笔交易不超过5,000美元或其他等值外币的消费金额限制；强化境外收单机构对保险类商户管理要求，包括：准确设置商户类别码、加强商户培训及异常交易监控、强化商户检查等。

“我们将继续在监管政策框架内提供境外保险类商户的银联卡支付服务。”公告称。

银联国际是中国银联负责运营国际业务的子公司。通过与全球1,000多家机构合作，目前银联卡全球受理网络已延伸到160个国家和地区，40多个国家和地区发行了银联卡。

中国国家外汇管理局周五则强调，外汇管理部门未对汇兑和跨境收付等采取新的管制措施，但要求银行遵守现行外汇管理规定，切实履行展业自律要求，加强真实性合规性审核。与之前相比，外汇管理政策连续一贯，没有任何变化。目前，各类购付汇和收结汇交易均正常进行。

外管局并称，下一步，外汇管理将有序推进重点领域改革，进一步提高贸易投资便利化水平，加强跨境资金流动监测预警，“支持银行完善展业自律机制，严格履行真实性合规性审核等展业要求和责任，保持对外汇违法违规高压打击态势，维护我国经济金融安全。”（完）

参看详情，请点选银联国际网站：here (发稿 张喜良; 审校 曾祥进)