版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 30日 星期日 09:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：                    
                        
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量                    
                        
    中国                    
    阿里巴巴         101.93    -0.45    -0.44   2099694                    
    京东                25.90    +0.02    +0.08   8031905                    
    新浪              75.44    -1.85    -2.39    689902                    
    搜狐              37.72    -0.53    -1.39    353497                    
    网易             264.97    -2.08    -0.78    711006                    
    百度             179.59    +4.49    +2.56   6649171                    
                        
    台湾                    
    台湾积体电路       30.77    +0.00    +0.00   1118780                    
    联电                1.87    +0.03    +1.63    127848                    
    日月光              5.80    -0.05    -0.85    122024                    
    矽品精密           7.33    -0.04    -0.54     92396                    
    和信超媒体         2.55    +0.03    +1.19     25390                    
    友达                3.80    -0.38    -9.09    440126                    
    中华电信           34.54    +0.34    +0.99    125600                    
    台湾国际航电      47.87    +0.02    +0.04   1255085                    
                        
    香港                    
    中国移动           56.96    -0.24    -0.42    163837                    
    中国联通           11.72    -0.08    -0.68     85661                    
    中国电信           51.77    -0.48    -0.92     12809                    
    中芯国际            6.05    -0.16    -2.58     15920                    
    电讯盈科         6.01    -0.08    -1.31      1022                    
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐