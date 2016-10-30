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亚洲 | 2016年 10月 30日 星期日 14:33 BJT

金砖国家：10月28日股汇市收盘纵览

路透10月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月28日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.2%，报903.5点。

中国股市：沪综指小幅收跌，后市不确定性因素较多个股跌幅加大

中国汇市：人民币微收跌与中间价同刷逾六年新低，市场静候美国经济数据

香港股市：收于两个月低点，因美联储将在年底前升息的预期打压人气

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巴西股市：盘中一度上涨0.74%，但随后回吐多数升幅，指标股指Bovespa指数 收盘仅微升0.09%，报64,307.632点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 连续第二日下跌，收报3.1950/65，上日收报3.1535/55。

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南非股市：跟随其他股市走低，因全球债券收益率上升削弱投资者信心，并暗示市场益发预期美国将在年底前升息。指标Top-40指数 收盘下跌0.63%，报44,308.17点；大盘综合指数 收盘下跌0.67%，报50,797.7点。

南非汇市：兰特兑美元温和上涨，“政治杂音”是市场焦点

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印度股市：周五收高，受助于塔塔集团旗下股票回升，以及Tech Mahindra在发布季度财报后上涨。BSE指数 小涨0.09%，报27,941.51点；NSE指数 收高0.26%，报8,638点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.79/66.8，上日收报66.86/66.87。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘收盘下跌0.04%，报992.23点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.4%，报514.05点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.51%，报63.02；卢布兑欧元 贬值1.24%，报69.23。(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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