金砖国家：10月28日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月28日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.2%，报903.5点。
中国股市：沪综指小幅收跌，后市不确定性因素较多个股跌幅加大
中国汇市：人民币微收跌与中间价同刷逾六年新低，市场静候美国经济数据
香港股市：收于两个月低点，因美联储将在年底前升息的预期打压人气
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巴西股市：盘中一度上涨0.74%，但随后回吐多数升幅，指标股指Bovespa指数 收盘仅微升0.09%，报64,307.632点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 连续第二日下跌，收报3.1950/65，上日收报3.1535/55。
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南非股市：跟随其他股市走低，因全球债券收益率上升削弱投资者信心，并暗示市场益发预期美国将在年底前升息。指标Top-40指数 收盘下跌0.63%，报44,308.17点；大盘综合指数 收盘下跌0.67%，报50,797.7点。
南非汇市：兰特兑美元温和上涨，“政治杂音”是市场焦点
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印度股市：周五收高，受助于塔塔集团旗下股票回升，以及Tech Mahindra在发布季度财报后上涨。BSE指数 小涨0.09%，报27,941.51点；NSE指数 收高0.26%，报8,638点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.79/66.8，上日收报66.86/66.87。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘收盘下跌0.04%，报992.23点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.4%，报514.05点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.51%，报63.02；卢布兑欧元 贬值1.24%，报69.23。(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。