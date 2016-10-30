韩国数据：9月百货公司销售连续第四个月增长，受促销活动助推

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透首尔10月30日 - 韩国产业通商资源部周日公布的数据显示，9月大型百货公司销售连续第四个月增加，因有折扣活动。
数据显示，现代百货 、乐天购物 以及新世界 运营的百货店，9月销售总额较上年同期增长4.1%，增幅持平于8月。
以商品来看，女式正装带领百货商店9月业绩增长。韩国百货公司通常会举行秋季打折活动以出清夏季库存。因此，9月女装销售较上年同期跳增15.5%。男装销售降幅最大，下滑了2.5%。 韩国经济成长极为仰赖民间消费，因出口仍疲弱，尽管出口表现已比去年来得好。10月贸易数据初值将在11月1日公布。
除百货公司外，便利商店9月商品需求强劲，销售同比成长15.9%，得益于店面数量稳定增加。8月销售同比增长16.1%。
产业通商资源部数据并显示，9月折扣商品销售同比减少3.5%，为连续第二个月下滑，且降幅为今年5月以来最大，因气温高于均值冲击了商品的销售。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。