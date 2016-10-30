韩国数据：9月百货公司销售连续第四个月增长，受促销活动助推

路透首尔10月30日 - 韩国产业通商资源部周日公布的数据显示，9月大型百货公司销售连续第四个月增加，因有折扣活动。

数据显示，现代百货 、乐天购物 以及新世界 运营的百货店，9月销售总额较上年同期增长4.1%，增幅持平于8月。

以商品来看，女式正装带领百货商店9月业绩增长。韩国百货公司通常会举行秋季打折活动以出清夏季库存。因此，9月女装销售较上年同期跳增15.5%。男装销售降幅最大，下滑了2.5%。 韩国经济成长极为仰赖民间消费，因出口仍疲弱，尽管出口表现已比去年来得好。10月贸易数据初值将在11月1日公布。

除百货公司外，便利商店9月商品需求强劲，销售同比成长15.9%，得益于店面数量稳定增加。8月销售同比增长16.1%。