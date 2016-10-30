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市场报道 | 2016年 10月 30日 星期日 14:35 BJT

CFTC报告：COMEX期金10月25日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年10月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况
报告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(507,617口)
    285,376   88,396   57,916  114,700  332,299  457,992  478,611   49,625  29,006
    
    较10月18日变动(未平仓合约：增加10,556口)
    
     11,031   -6,331    1,661     -741   14,187   11,951    9,517   -1,395   1,039
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       56.2     17.4     11.4     22.6     65.5     90.2     94.3      9.8     5.7
    
    各类交易商数量(总计为370家)
        188      103       83       51       55      284      200
    (完)
    
  
 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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