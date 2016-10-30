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市场报道 | 2016年 10月 30日 星期日 14:39 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货10月25日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年10月25日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口
以50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(260,503口)
    110,658   35,954   29,040  103,536  186,527  243,234  251,521   17,269   8,982
    
    较10月18日变动(未平仓合约：增加7,742口)
    
         29    2,753    7,583      564   -3,323    8,176    7,013     -434     729
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       42.5     13.8     11.1     39.7     71.6     93.4     96.6      6.6     3.4
    
    各类交易商数量(总计为307家)
    
        146       62       76       58       70      249      173(完)
    
  
 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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