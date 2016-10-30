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市场报道 | 2016年 10月 30日 星期日 14:38 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货10月25日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年10月25日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓
状况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,821,737口)
    571,822  168,236  588,360  557,093  971,594  1717275  1728190  104,462  93,547 
    
    较10月18日变动(未平仓合约：增加10,456口)
    
     -6,708   -2,299   17,946   -5,267      495    5,971   16,142    4,485  -5,686
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       31.4      9.2     32.3     30.6     53.3     94.3     94.9      5.7     5.1
    
    各类交易商数量(总计为390家)
        136       98      176       96      120      328      326
    (完)   
    
  
 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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