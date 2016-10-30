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货币新闻 | 2016年 10月 30日 星期日 14:38 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货10月25日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年10月25日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(639,067口)
    193,959   68,982   82,642  305,378  386,925  581,979  538,549   57,088 100,518
    
    较10月18日变动(未平仓合约：减少48,801口)
    
    -19,065   -4,269  -15,137  -17,657  -36,812  -51,859  -56,218    3,058   7,417
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.4     10.8     12.9     47.8     60.5     91.1     84.3      8.9    15.7
    
    各类交易商数量(总计为595家)
        157      143      161      190      219      457      452
    (完)                   

  
 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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