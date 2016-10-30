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市场报道 | 2016年 10月 30日 星期日 14:37 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货10月25日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年10月25日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(497,116口)
    153,310  240,022  103,420  189,315  111,004  446,045  454,446   51,071  42,670
    
    较10月18日变动(未平仓合约：增加20,530口)
    
     -4,765   18,843    4,390   19,778   -2,707   19,403   20,526    1,127       4
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.8     48.3     20.8     38.1     22.3     89.7     91.4     10.3     8.6
    
    各类交易商数量(总计为465家)
        149      150      123      120      109      344      323
    (完)
    
  
 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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