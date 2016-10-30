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市场报道 | 2016年 10月 30日 星期日 14:36 BJT

CFTC报告：COMEX期铜10月25日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年10月25日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下
，以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(213,569口)
     90,935  104,689   26,978   79,101   66,345  197,014  198,012   16,555  15,557
    
    较10月18日变动(未平仓合约：增加5,840口)
    
      3,400    6,012    2,538    1,732   -2,511    7,670    6,039   -1,830    -199
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       42.6     49.0     12.6     37.0     31.1     92.2     92.7      7.8     7.3
    
    各类交易商数量(总计为300家)
        105      106       57       55       61      187      207
    (完)
    
  
 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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