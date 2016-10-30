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市场报道 | 2016年 10月 30日 星期日 14:36 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货10月25日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年10月25日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约1,335,614口
    377,686  315,674  229,506  581,406  597,414  1188598  1142594  147,016 193,020
    
    较10月18日变动(未平仓合约：增加19,114口)
    
      4,393   -5,086   13,740    2,438    7,866   20,571   16,520   -1,457   2,594
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       28.3     23.6     17.2     43.5     44.7     89.0     85.5     11.0    14.5
    
    各类交易商数量(总计为735家)
        156      167      179      271      324      538      580
    (完)
    
  
 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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