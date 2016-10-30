全球汇市：美元净多仓连增第五周，达到1月底以来最高--CFTC/路透

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月28日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客连续第五周增加看多美元的押注，美元净多仓触及1月底以来高位。
10月25日止当周，美元净多仓增至188.1亿美元，此前一周为184.4亿美元。美元净多仓已连续四周超过100亿美元。
对美国联邦储备理事会(美联储/FED)在12月政策会议上升息的预期持续支撑美元。周五数据显示，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.9%，为两年来最快，支持了升息预期。
本月迄今，美元指数 已上涨3%。
“美元继续一路走强，但与今年稍早的情况不同的是，此次上涨的背景并不是全球范围内的避险情绪高涨，”ING驻伦敦的资深外汇策略师Viraj Patel说道。
不过市场已连续23周作多美元，可能会出现拉回，特别是在英国与欧元区传出的经济面消息大有改善之际。
同时数据还显示，本周的欧元净空仓为123,856口，触及约九个月以来高点。
纽约BK资产管理公司外汇策略主管Kathy Lien说，欧元/美元在过去一周跌至七周低点后似已触底。
“我们可能看到(欧元/美元)升至1.10，但进一步上涨的空间有限，因为我们预计美元多头将在周初继续掌控大局，”她补充道。
英镑净空仓继续下降至83,962口，为9月底以来最低。英镑空仓已连续四周减少。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆净多仓：44,595口
欧元净空仓：123,856口
瑞郎净空仓：18,700口
英镑净空仓：83,962口
澳元净多仓：31,923口
加元净空仓：13,324口(完)
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