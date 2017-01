路透中文金融市场新闻使用代码一览表****

亲爱的客户,您好。以下例行报导中文新闻使用代码一览表,欢迎各位列印并放在手边参考。 您可以在新闻窗口(用F9键调出)中用新闻代码的组合再加上CMN,来查找相关新闻。 例如,若欲搜寻中国人民币汇率的报导:键入CMN and CN and FRX,按ENTER键即可。 您亦可随意组合(以"and"连结)产品代码和新闻代码,缩小搜寻范围,也可以点击方括号中的直接提取代 码,直接调出相关新闻。 如欲调出每月第一个工作天上午七点更新的路透新闻代码指南,请点选 。 例行各项报导 直接提取代码 新闻代码 ****外汇市场报导**** 人民币在岸和中国利率市场新闻 CN FRX EMRG ASIA 人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA 人民币离岸新闻 CN FRX EMRG ASIA 中国汇市:人民币询价交易午盘/收盘/中间价 CN FRX EMRG ASIA 人民币汇率:国际清算银行月度人民币实际有效汇率 CN FRX EMRG ASIA US TW HK 《中国人民币有效汇率变动情况表》 CN FRX EMRG ASIA US TW HK 台湾汇市:台币兑美元 TW FRX EMRG ASIA 全球汇市:美元盘中 US FRX EUR 《全球汇市》东京、伦敦、纽约美元 US FRX EUR 欧洲汇市:英镑盘初﹑收市 GB FRX EUR EUROP 韩国汇市:早盘﹑收盘 KR FRX EMRG ASIA 新兴汇市:亚洲主要货币盘中 SG TH FRX ASIA EMRG 澳新汇市:午盘﹑尾盘 AU FRX ASIA 南非汇市:南非兰特收盘 ZA FRX AFR 《汇市简讯》 FRX JP US EUR ASIA EUROP 全球汇市:X月X日止当周IMM持仓 US DRV FRX EUR FUND ASIA EUROP 《重要新闻快速浏览》--全球主要外汇市场X月X日收盘报导 TOP FRX +国家+区域代码 《汇市解析》--技术面及价位预测 FRX INSI US EUROP 《全球市场》 CN ASIA EMRG HK STX DBT ENER CRU US TOP FIN BANK BSVC DRV ****债市与货币市场焦点与动态**** 《中国金融市场本周资金面影响因素一览》 CN ASIA EMRG CFACT STX DBT MMT FUND CEN 中国债市:人民币利率互换 CN ASIA EMRG DBT MMT DRV INT 中国债市:银行间现券收盘 CN DBT MMT GVD EMRG ASIA 中国债市:债市盘中报导 CN DBT MMT GVD EMRG ASIA 中国票据市场 CN DBT MMT EMRG ASIA 中国公开市场 CN CEN MMT ASIA EMRG 《中国公开市场分析》 CN CEN MMT ASIA EMRG CDEPTH 《中国公开市场预测》 CN CEN MMT ASIA 中国新债 CN DBT ISU EMRG ASIA 《中国债市专栏》 CN DBT EMRG 中国企业债新闻 CN DBT EMRG 中国信用债承销商排名 CN DBT ISU BSVC FINS 台湾货币市场:每日资金预期变化因素 TW DBT MMT ASIA GVD EMRG 台湾货币市场:隔夜拆款利率 TW MMT ASIA EMRG 台湾货币市场:短期票券利率 TW MMT ASIA EMRG 台湾债市:早盘﹑早市尾盘﹑尾盘 TW DBT GVD ASIA EMRG 台湾债市:附买回利率 TW DBT GVD ASIA EMRG 台湾债市:公债指数 TW DBT GVD ASIA EMRG 台湾债市:指标券借券概况 TW DBT GVD ASIA EMRG 台湾债市:指标券三大交易商买卖超 TW DBT GVD ASIA EMRG 《台湾债市专栏》 TW DBT EMRG 台湾央行:公开市场操作相关消息 TW MMT INT CEN EMRG ASIA 美国债市:公债收盘 US DBT GVD DRV 美国债市:公债标售得标利率 US DBT GVD ISU INT 欧元债市 DE EU EUR DBT GVD DRV EUROP 日本债市:早盘收市、收市 JP DBT GVD ASIA 《重要新闻快速浏览》--全球主要债市/货币市场X月X日收盘报导 TOP DBT EMRG PRE +国家+区域代码 《全球主要央行动态》--X月X日 CEN INT 《国际主要央行公开市场操作一览》--X月X日 CEN INT 《全球主要银行同业拆借利率一览》 MMT INT BSVC 《中国央行票据未到期一览表》--X月X日 CN CEN MMT ASIA EMRG 《中国国债发行日程表》--X月X日 CN ASIA EMRG DBT ISU DIARY 《中国金融债发行日程表》--X月X日 CN ASIA EMRG DBT ISU DIARY 《中国可转债发行日程表》--X月X日 CN ASIA EMRG DBT ISU DIARY 《中国企业债发行日程表》--X月X日 CN ASIA EMRG DBT ISU DIARY 《中国公司债发行日程表》--X月X日 CN ASIA EMRG DBT ISU DIARY 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》 CN ASIA EMRG DBT ISU DIARY 《中国债券市场每日交易备忘》--X月X日 CN ASIA EMRG DBT DIARY 《中国200X年国债发行中标明细表》--X月X日 CN ASIA EMRG DBT GVD ISU 《中国200X年已发行金融债一览表》--X月X日 CN ASIA EMRG DBT BNK ISU 《中国2000年以来国债发行情况一览表》--X月X日 CN ASIA EMRG DBT GVD ISU 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--X月X日 CN AISA EMRG DBT ISU MMT DIARY 《台湾待发行公债及公司债一览表》--X月X日 TW DBT ISU ASIA EMRG DIARY 《欧美主要国家债券发行预告》--X月X日-X月X日 US EUROP GVD DBT ISU 美国债市:公债发行日程表 US DBT GVD ISU DIARY 美国债市:X月X日当周外国央行持有美债数量--FED US CEN GVD DBT DRV ANG FED 背景资料:全球主要国家及地区最新指标利率一览表 INT CFACT +国家+区域代码 背景资料:中国人民银行X季度公开市场操作一览表 CN CEN DBT MMT ASIA EMRG CFACT ****股市报导**** 《市场热谈》 CN EMRG IPO HK STX 中国股市:盘中观察﹑收盘 CN STX EMRG ASIA 中国个股:上市公司相关报导 CN ASIA EMRG+行业别 中国新股:沪/深新股预期 CN ISU ASIA EMRG +行业别 中港个股:上市公司相关报导 CN HK ASIA EMRG +行业别 中港股业绩:上市公司业绩相关报导 CN HK RES ASIA EMRG +行业别 中国热股:上市公司盘中报导 CN HOT EMRG ASIA +行业别 《中国和香港两地上市A+H股股价对比表》 CN HK EMRG ASIA STX BSVC ENER AIRL 《中国上海/深圳证交所A+B股股价对比表》 CN EMRG ASIA STX 香港股市:开盘﹑收盘 CN HK STX ASIA 香港热股:上市公司盘中报导 CN HK HOT STX ASIA 中港股市:收盘报导 CN HK STX ASIA 台湾股市:开盘﹑收盘 TW STX EMRG ASIA 台湾热股:上市公司盘中报导 TW HOT EMRG ASIA 《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》 US STX TW CN HK ASIA EMRG 美国股市:开盘 US STX 美国股市:收盘 US STX 美国股市:ADR收盘 US STX TW CN HK JP EMRG ASIA EUROP 美股盘前、美股盘后 US STX 《美股动态》 US STX 美国热股 US STX HOT 欧洲股市:收盘 DE FR GB STX EUROP 日本股市:外资券商盘前下单情况 JP STX ASIA 日本股市:开盘、早市收盘、收盘 JP STX ASIA 韩国股市:开盘﹑收盘 KR STX EMRG ASIA 东南亚股市:收盘 ASIA EMRG STX SG TH MY ID PH 东南亚热股:上市公司盘中报导 ASIA EMRG STX +国家+行业代码 澳洲股市:收盘 AU STX ASIA 加拿大股市:收盘 CA STX 《重要新闻快速浏览》--全球股市X月X日收盘报导 TOP STX +国家+区域代码 《美国上市公司业绩公布日程表》--X月X日 US RES RESF 《美股一周展望》 US STX 《中国已公布新股发行上市日程表》--X月X日 CN ISU STX ASIA EMRG 《香港股市已公布新股发行上市日程表》--X月X日 HK IPO ISU ASIA STX DIARY 《香港股市拟发行新股一览表》--X月X日 HK IPO ISU ASIA STX DIARY 《台湾待发行新股一览表》--X月X日 TW IPO ISU ASIA EMRG STX DIARY 《中国基金发行日程表》--X月X日 CN ASIA EMRG FUND DIARY 亚洲股市:X月X日当周外资在五个亚洲股市的买卖情况 ASIA EMRG STX KR PH ID TW TH 中国基金:大中华地区基金市场月报--理柏 FUND RCH STX FRX DBT CN HK TW ASIA EMRG 理柏x月基金报告(台湾) FUND RCH COPINI TW ASIA EMRG 美国基金:x月投资者对美国股票基金加减码--ICI US FUND STX MMT ECI 美国基金:x月股票基金净流入情况--理柏 US FUND STX MMT ECI 美国基金:当周货币市场共同基金资产 US FUND STX MMT DBT 美国基金:X月共同基金资金流向状况--ICI US FUND STX MMT DBT ****能源报导**** 国际油市:NYMEX原油期货 US CRU DRV COM 国际油市:NYMEX原油期货亚洲电子盘 SG CRU DRV COM 国际油市:亚洲柴油 PROD ASIA EMRG COM 国际油市:亚洲燃料油裂解价差 PROD ASIA ID COM 国际油市:亚洲石脑油 PROD DRV ASIA COM CFTC报告:NYMEX原油 US CRU PROD DRV COM 《重要新闻快速浏览》—能源市场报导 CRU PROD TOP COM 路透调查:上周美国原油库存 US CRU CPOLL EIA/API周度库存比较 US CRU 表格:中国原油/成品油月度进出口 CN CRU COM ****金属/贵金属报导**** 全球金市 US EUROP ASIA JP GB GOL DRV COM 金属期市:LME期铜、沪铜 GB US EUROP MTAL DRV COM 《重要新闻快速浏览》—基本金属和贵金属报导 MTAL ASIA JP GOL DRV EUROP GB TOP US COM COM 全球贵金属:SPDR黄金持仓量及iShares白银持仓 GOL COM 表格:中国金属/贵金属月度进出口 CN MTAL COM 表格:LME库存最新变化-- X月X日 MTAL GB EUROP COM 伦敦金1030/1500定盘价 GOL GB EUROP COM CFTC报告:COMEX期金 US DRV GOL COM CFTC报告:COMEX期铜 US MTAL DRV COM ****农产品/软性商品报导**** 全球航运:波罗的海乾散货运价指数 COM SHiP 纽约期市:软性商品收盘 COM SOF SFTS US GB SUG COF COC DRV GRA 芝加哥期市:CBOT大豆期货 US GRA DRV COM 芝加哥期市:CBOT小麦期货 GRA DRV US COM 芝加哥期市:CBOT玉米期货 GRA MEAL OILS LIV US DRV AGRI COM 芝加哥期市:CBOT谷物亚洲盘 US ASIA GRA DRV 纽约期市:ICE棉花期货 COT US DRV GRA COM 《重要新闻快速浏览》--农产品及经济作物报导 AR TOP GRA RUB DRV COM US JP BR COM ASIA MEAL 亚洲橡胶:日间交易 JP ASIA RUB DRV TH MY ID EMRG CN COM 马来西亚期市:棕榈油期货 MY OILS GRA COM CFTC报告:CBOT大豆 US GRA OILS MEAL COM CFTC报告:CBOT小麦 US GRA MEAL DRV COM CFTC报告:CBOT玉米 US GRA MEAL DRV COM CFTC报告:ICE棉花 US GRA DRV COT COM 表格:中国农产品月度进出口 CN GRA COM (完)