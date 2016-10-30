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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 06:46 BJT

****日韩经济指标预测--10月31日-11月7日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值
    
    10月31日当周
    
    10月30日(日)
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                 9月         -1.5%        +2.3%
             工业生产(较前月)                                 -0.5%        -2.4%
             服务业产出(较前月)                                 --         +0.7%
    2350 日本工业生产                           9月初值       +1.0%        +1.3%
             一个月预估值                                       --         +2.2%
             两个月预估值                                       --         +1.2%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                 9月         -1.8%        -2.1%
    
    10月31日(一)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                 9月           --        +13.8%
             房屋开工(较上年同期)                             +5.1%        +2.5%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)         10月        -0.05%        +0.6%
                               (较上年同期)                  +1.15%        +1.2%
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                   9月           --      盈余57.9
    
    11月1日(二)
    --   日本央行利率决定                         --        负0.10%      负0.10%
                 基础货币目标(万亿日圆)           --            --            80 
    0000 韩国出口(较上年同期)                   10月初值      -3.3%        -5.9%
             进口(较上年同期)                                 -4.6%        -1.7%
             贸易收支(亿美元)                                   --        顺差69
    0030 日本日经/Markit制造业PMI                 10月          --          51.7     
    0030 韩国日经/Markit制造业PMI                 10月          --          47.6 
    
    11月2日(三)
    0500 日本消费者信心指数                       10月          --          43.0 
    2100 韩国外汇储备(亿日圆)                     10月          --       3,777.7
    
    11月3日(四)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                 前周           --    卖超7,736
         外资投资日本股票(亿日圆)                                        卖超853    
    
    11月4日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    11月5日(六)
    暂无重要经济数据。
        
    11月7日当周
    
    11月7日(一)
    0000 日本加班工资                              9月          --         -1.9%
    2350 日本外汇储备(亿日圆)                     10月          --        12,601
    (完)    

      
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