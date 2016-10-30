版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 07:09 BJT

****澳新经济指标预测--10月31日-11月7日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值        

    10月31日当周  
    
    10月31日(一)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数          10月        --          27.9%
                             企业活动指数                      --          42.4%
    0030 澳洲民间部门信贷                          9月         --          +0.4%
             房屋信贷                                          --          +0.5%
    2230 澳洲AIG制造业指数                         10月        --           49.8
    
    11月1日(二)
    0330 澳洲央行利率决定                          11月      +1.5%          1.5%
    2245 新西兰HLFS失业率                         第三季       --           5.1%
               HLFS就业增长(较前季)                            --           2.4%
               HLFS就业参与率                                  --          69.7% 
    
    11月2日(三)
    0030 澳洲建筑许可                               9月      -3.0%         -1.8%
             民间住宅建筑许可                                  --          -1.3%
    2230 澳洲AIG服务业指数                         10月        --           48.9
    
    11月3日(四)
    0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元)            9月    逆差17.0      逆差20.1
                       进口                                    --           持平
                       出口                                    --           持平
    
    11月4日(五)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                      9月       +0.4%         +0.4%
    0030 澳洲零售贸易                             第三季     +0.4%         +0.4% 
    
    11月5日(六)
    暂无重要经济数据。
    
    11月6日(日)
    2230 澳洲AIG建筑业指数                         10月        --           51.4
    
    11月7日当周  
    
    11月7日(一)
    0030 澳洲ANZ整体招聘广告                       10月        --          -0.3%
    (完)
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 王琛；审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐