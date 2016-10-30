主要国家经济指标预测--10月31日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月30日(日) 2350 日本工业生产 9月初值 +1.0% +1.3% 一个月预估值 -- +2.2% 两个月预估值 -- +1.2% 2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -1.8% -2.1% 10月31日(一) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 10月 -- 27.9% 企业活动指数 -- 42.4% 0030 澳洲民间部门信贷 9月 -- +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- +13.8% 房屋开工(较上年同期) +5.1% +2.5% 0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 +0.2% -0.4% (较上年同期) +1.6% +3.7% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加15 增加15.74 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加30 增加29.43 抵押贷款批准件数(件) 61,500 60,058 M4货供额(较前月) -- +0.9% 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 1000 欧元区HICP(较上年同期) 10月初值 +0.5% +0.4% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 +0.2% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +1.9% (较上年同期) +0.1% +0.1% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.2% (较上年同期) -- -1.1% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 9月 +0.2% -0.5% (较上年同期) -- -1.3% 原材料价格(较前月) -- -0.7% (较上年同期) -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月) 9月 -- -0.1% 个人所得(较前月) +0.4% +0.2% 经调整后的个人支出(较前月) +0.5% 持平 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) -- +1.7% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.0% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 54.0 54.2 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 -- +1.6% 2230 澳洲AIG制造业指数 10月 -- 49.8 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.05% +0.6% (较上年同期) +1.15% +1.2% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 9月 -- 盈余57.9 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月28日(五) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 10月 +3.8% -- 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 +0.3% -- (较上年同期) +0.5% -- 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.2% +0.3% 0645 法国消费者支出(较前月) 9月 -0.2% +0.4% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 10月初值 +0.5% +0.6% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.1% -- 0700 瑞士KOF领先成长指标 10月 104.7 101.8 0900 欧元区企业景气指数 10月 0.55 0.44 经济景气指数 106.3 104.8 工业景气指数 负0.6% 负1.6 服务业景气指数 12.0 10.0 消费者信心指数终值 负8.0 负8.0 消费者通胀预期指数 正4.3 -- 生产者通胀预期指数 正3.2 -- 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.6% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +2.9% +2.5% 最终销售 +2.3% +2.5% 消费者支出 +2.1% -- GDP平减指数 +1.5% +1.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.7% +1.6% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.4% 1230 美国薪资 第三季 +0.5% -- 雇佣成本指数 +0.6% +0.6% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 10月终值 87.2 88.1 现况指数 103.2 105.5 预期指数 76.8 77.0 10月30日(日) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 9月 -2.0% -1.5% 工业生产(较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -0.6% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞/刘秀红；审校 王兴亚)