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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--10月31日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值
    
    10月30日(日)
    2350 日本工业生产                             9月初值      +1.0%        +1.3%
             一个月预估值                                        --         +2.2%
             两个月预估值                                        --         +1.2%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     9月      -1.8%        -2.1%
    
    10月31日(一)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数            10月        --         27.9%
                             企业活动指数                        --         42.4%
    0030 澳洲民间部门信贷                             9月        --         +0.4%
             房屋信贷                                            --         +0.5%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     9月        --        +13.8%
             房屋开工(较上年同期)                              +5.1%        +2.5%
    0700 德国实质零售销售(较前月)                     9月      +0.2%        -0.4%
                         (较上年同期)                          +1.6%        +3.7%
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                       9月     增加15    增加15.74
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                          增加30    增加29.43
            抵押贷款批准件数(件)                              61,500       60,058
            M4货供额(较前月)                                     --         +0.9%
    1000 欧元区GDP(较前季)                      第三季初值     +0.3%        +0.3%
                  (较上年同期)                                 +1.6%        +1.6%
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                   10月初值     +0.5%        +0.4%
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        10月初值     +0.2%        -0.2%
                                 (较上年同期)                  +0.1%        +0.1%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  +0.4%        +1.9%
                                    (较上年同期)               +0.1%        +0.1%
    1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            9月        --         -0.2%
                                  (较上年同期)                   --         -1.1%
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)                   9月      +0.2%        -0.5%
                           (较上年同期)                          --         -1.3% 
               原材料价格(较前月)                                --         -0.7%
                         (较上年同期)                            --         +0.6%
    1230 美国实质个人支出(较前月)                     9月        --         -0.1%
             个人所得(较前月)                                  +0.4%        +0.2%
             经调整后的个人支出(较前月)                        +0.5%         持平
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)             +0.1%        +0.2% 
                                      (较上年同期)               --         +1.7%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                   --         +0.1%
                                  (较上年同期)                   --         +1.0%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)               10月       54.0         54.2
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值            9月        --         +1.6%
    2230 澳洲AIG制造业指数                           10月        --          49.8
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)             10月     -0.05%        +0.6%
                               (较上年同期)                   +1.15%        +1.2%
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                       9月        --      盈余57.9


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值

    10月28日(五)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                      10月       +3.8%       -- 
    0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)            第三季       +0.3%       -- 
                            (较上年同期)                         +0.5%       -- 
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季初值       +0.2%     +0.3%
    0645 法国消费者支出(较前月)                        9月       -0.2%     +0.4%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 10月初值       +0.5%     +0.6%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               9月       +0.1%       -- 
    0700 瑞士KOF领先成长指标                          10月       104.7     101.8
    0900 欧元区企业景气指数                           10月        0.55   　 0.44
               经济景气指数                                      106.3     104.8
               工业景气指数                                   　负0.6%     负1.6
               服务业景气指数                                　   12.0      10.0
               消费者信心指数终值                                负8.0     负8.0
               消费者通胀预期指数                                正4.3       -- 
               生产者通胀预期指数                                正3.2       -- 
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)          10月初值       +0.2%     +0.1%
                            (较上年同期)                         +0.8%     +0.8%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +0.2%     +0.1%
                                 (较上年同期)                    +0.7%     +0.6%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率           第三季初值      +2.9%     +2.5%
             最终销售                                            +2.3%     +2.5%
             消费者支出                                          +2.1%       -- 
             GDP平减指数                                         +1.5%     +1.3%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                       +1.7%     +1.6%
             个人消费支出(PCE)物价指数                           +1.4%     +1.4%
    1230 美国薪资                                   第三季       +0.5%       -- 
             雇佣成本指数                                        +0.6%     +0.6%
    1400 美国密西根大学消费者信心指数              10月终值       87.2      88.1
                             现况指数                            103.2     105.5
                             预期指数                             76.8      77.0
    
    10月30日(日)
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                     9月        -2.0%     -1.5%
             工业生产(较前月)                                    +0.3%     -0.5%
             服务业产出(较前月)                                  -0.6%       -- (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞/刘秀红；审校 王兴亚)

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