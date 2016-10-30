国际油市：油价下跌，因非OPEC未承诺具体限产举措

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
2250GMT，12月伦敦布兰特原油合约 跌0.36美元或0.7%，报每桶49.35美元，上周五结算价跌0.76美元。
12月美国原油合约 跌0.36美元或0.7%报每桶48.34美元，上周五收低1.02美元。
俄罗斯联邦预算草案显示，预计明年石油产出将增加0.7%，2018年进一步增长0.9%。
文件显示，原油产量2017年料将创纪录高位5.48亿吨，2018年和2019年料均为5.53亿吨，高于今年预估的5.44亿吨。
阿联酋内阁批准对2017年的487亿迪拉姆(133亿美元)联邦预算，基本与2016年持稳，表明阿联酋当局对支出仍持谨慎态度，因低油价令该国财政承压。
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，10月25日止当周，基金经理调降美国原油期货和期权净空仓，为五周来首次。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/李爽 审校 龚芳/王颖)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。