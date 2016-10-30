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货币新闻 | 2016年 10月 31日 星期一 07:32 BJT

国际油市：油价下跌，因非OPEC未承诺具体限产举措

2250GMT，12月伦敦布兰特原油合约 跌0.36美元或0.7%，报每桶49.35美元，上周五结算价跌0.76美元。

12月美国原油合约 跌0.36美元或0.7%报每桶48.34美元，上周五收低1.02美元。

俄罗斯联邦预算草案显示，预计明年石油产出将增加0.7%，2018年进一步增长0.9%。

文件显示，原油产量2017年料将创纪录高位5.48亿吨，2018年和2019年料均为5.53亿吨，高于今年预估的5.44亿吨。

阿联酋内阁批准对2017年的487亿迪拉姆(133亿美元)联邦预算，基本与2016年持稳，表明阿联酋当局对支出仍持谨慎态度，因低油价令该国财政承压。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，10月25日止当周，基金经理调降美国原油期货和期权净空仓，为五周来首次。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/李爽 审校 龚芳/王颖)

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