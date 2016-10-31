修正-企业并购：星展银行拟收购澳新银行亚洲财富零售业务，未透露更多细节

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
(更正：内文第一段“亚洲五个国家”应改为“亚洲五个市场”)
路透悉尼10月31日 - 新加坡星展银行(DBS) 周一称，已提议收购澳新银行(ANZ) 在亚洲五个市场的财富和零售业务。
DBS未就收购提议透露更多细节。
澳新银行股票周一暂停交易，等待其亚洲零售和财富业务的相关信息更新。
澳新银行按市值计是澳洲第三大银行，过去一年一直在缩减亚洲业务，并在5月进行了业务评估。
该行于5月对其在亚洲银行业的少数投资提列了2.31亿澳元(1.7535亿美元)的减值。
该行定于周四公布年度业绩。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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