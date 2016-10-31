修正-企业并购：星展银行拟收购澳新银行亚洲财富零售业务，未透露更多细节

(更正：内文第一段“亚洲五个国家”应改为“亚洲五个市场”)

路透悉尼10月31日 - 新加坡星展银行(DBS) 周一称，已提议收购澳新银行(ANZ) 在亚洲五个市场的财富和零售业务。

DBS未就收购提议透露更多细节。

澳新银行股票周一暂停交易，等待其亚洲零售和财富业务的相关信息更新。

澳新银行按市值计是澳洲第三大银行，过去一年一直在缩减亚洲业务，并在5月进行了业务评估。

该行于5月对其在亚洲银行业的少数投资提列了2.31亿澳元(1.7535亿美元)的减值。

该行定于周四公布年度业绩。(完)