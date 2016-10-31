《中国报摘》--中国证券报10月31日

* 头版头条:

--Wind数据显示，截至10月30日，70家实施退市风险警示的A股公司中，已有58家发布了三季报，其中32家前三季度累计净利润仍为亏损。*ST公司保壳战吹响冲锋号，保壳路径将呈现新的变化。不过，在ST公司使出浑身解数保壳的同时，市场对壳资源则日趋冷淡。

* 其他:

--今年前三季度，2,944家A股上市公司实现净利润合计为20,708.91亿元，同比增长2.93%；其中1,921家公司实现净利润同比增长，占比为65%。今年前三季度，2,776家可比公司按整体法计算的每股收益为0.3717元，而去年同期为0.4075元。

--廊坊发展 10月30日晚公告称，恒大地产以自有资金5.58亿元，通过集中竞价交易系统合计增持公司股份1901万股，占公司总股本的5%。增持后，恒大地产已合计持有廊坊发展20%股份，为廊坊发展第一大股东。

--据Wind资讯，截至10月30日，沪深两市共有1,085家上市公司发布2016年业绩预告，其中预喜公司有776家，比重约为72%；分行业看，预计业绩增长较多的公司主要集中在新能源汽车产业链、游戏等行业；而预计业绩下降的公司多来自装备制造、服装等行业。