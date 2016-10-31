《中国报摘》--中国证券报10月31日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
* 头版头条:
--Wind数据显示，截至10月30日，70家实施退市风险警示的A股公司中，已有58家发布了三季报，其中32家前三季度累计净利润仍为亏损。*ST公司保壳战吹响冲锋号，保壳路径将呈现新的变化。不过，在ST公司使出浑身解数保壳的同时，市场对壳资源则日趋冷淡。
* 其他:
--今年前三季度，2,944家A股上市公司实现净利润合计为20,708.91亿元，同比增长2.93%；其中1,921家公司实现净利润同比增长，占比为65%。今年前三季度，2,776家可比公司按整体法计算的每股收益为0.3717元，而去年同期为0.4075元。
--廊坊发展 10月30日晚公告称，恒大地产以自有资金5.58亿元，通过集中竞价交易系统合计增持公司股份1901万股，占公司总股本的5%。增持后，恒大地产已合计持有廊坊发展20%股份，为廊坊发展第一大股东。
--据Wind资讯，截至10月30日，沪深两市共有1,085家上市公司发布2016年业绩预告，其中预喜公司有776家，比重约为72%；分行业看，预计业绩增长较多的公司主要集中在新能源汽车产业链、游戏等行业；而预计业绩下降的公司多来自装备制造、服装等行业。
--作为紧密依托房地产行业的下游行业，受2015年下半年以来的房地产销售行情带动，家具、家电等地产相关消费逐季攀升。但近期多个城市出台房地产调控政策，对家具、家电行业后续业绩带来影响。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。