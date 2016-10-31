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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 10:21 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--10月31日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
     10/31　　沪　　海兴电力　732556　　　 9,334     23.63      21.32   中金公司 11/2
     11/1     沪　　国泰集团　732977　　   5,528　　 *6.45 　  *14.81   中德证券 11/3
     11/2     沪    上海银行  780229      60,045     17.77      8.26    国泰君安 11/4
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申万宏源
    *11/2     深    神宇股份  300563  　　 2,000     *8.84     *22.99   民生证券 11/4
    *11/3     深    激智科技  300566       1,990    *14.94     *22.98   广发证券 11/7
    *11/4     深    汇金科技  300561       1,400    *26.11     *22.99   国都证券 11/8
    *11/7     沪    徕木股份  732633       3,009      --         --     海通证券 11/9
    *11/7     深    乐心医疗  300562       1,480    *15.63     *22.99   长城证券 11/9
    *11/8     沪    步长制药  732858       6,980      --         --     中信证券 11/10
    *11/8     深    桂发祥    002820       3,200      --         --     中信建投 11/10
    *11/9     沪    康德莱    732987       5,260      --         --     申万宏源 11/11
    *11/9     深    凯莱英    002821       3,000      --         --     银河证券 11/11
    *11/10    沪    博迈科    732727       5,870      --         --     华林证券 11/14
    *11/10    深    科信技术  300565       4,000      --         --     招商证券 11/14
    *11/11    沪    通灵珠宝  732900  不超过6,079.89  --         --     华泰联合 11/15
    *11/14    沪    宏辉果蔬  732336       3,335      --         --     申万宏源 11/16
    *11/15    沪    神力股份  732819       3,000      --         --     中信证券 11/17
     11/16    沪　　吴江银行　732323　　　11,150　　  6.83      12.62   华泰联合 11/18
     11/21    沪　　湘油泵　　732319　　　 2,023     10.46      22.98   万联证券 11/23
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    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商 
    10/31   沪    塞力斯    1,274      26.91      22.98    安信证券 
   *11/1    深    佳发安泰  1,800      17.56      22.99    信达证券 
   *11/1    深　　中富通　  1,753      10.26      22.99    东莞证券
   *11/1    深    理工光科  1,400      13.91      22.99    申万宏源 
     --     沪    海天精工  5,220       1.50      22.98    中信证券 
     --     深    富森美    4,400      23.49      22.99    国金证券 
     --     深　　丝路视觉  2,780       5.54      22.99    中信证券 
     --     沪　　快克股份  2,300      16.50      21.04    中银国际
     --     深    贝达药业  4,100      17.57      22.99    中金公司
     --     深　　东方中科  2,834       4.96      22.95    长城证券 
     --     沪　　国检集团  5,500      10.04      22.97    安信证券
       
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦；审校 张喜良)

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