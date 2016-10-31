《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月31日

*工商时报：

--保险安定基金今日标售朝阳人寿，新任金管会主委李瑞仓将亲自主持底价会议。李瑞仓指出，希望今日能顺利标出，给10万名保户一个交待，否则每拖一个月，就会多出一亿台币的成本

--强调环保的永续投资成为市场主流，全球永续联盟统计，全球永续投资从2012年的13.2兆美元，至自2014年成长至21.4兆美元，成长率高达六成。

*经济日报：

--劳动部劳动基金运用局将在年底首度公告招标24亿美元（合约763.2亿台币）的ESG股票型委外投资，锁定重视环境、社会责任及公司治理绩效的公司为标的，并将严格禁止投资邪恶基金，拒绝烟酒、色情、赌博、军火等公司。

--陆客来台持续缩减，为协助观光业度过难关，政府将推出短期救急措施，出钱补助内部旅游，拟先拨3亿台币试办半年，政院已同意，交通部最快本周公布，并搭配两路并进协助业者转型，开拓境内外的新客源。

--8月使照核发量飙破万户、爆量演出，建商为管控市场供给，力拚余屋去化。兴富发集团总裁郑钦天下达全力出清旗下约200亿台币余屋的指令，其中小坪数新案则祭出〞公设质量化、部分新案价格下调一成〞等两大策略。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。