更新版 1-韩国经济：9月工业生产反弹，但经济复苏并不均衡

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
“第四季数据将显示前景较为悲观，因为我们已经找不到在年底前刺激产出的理由，”韩国投资证券(KIS)的分析师Park Jung-woo表示。
Park表示，周二将公布的10月出口数据比产出数据更加重要，因为消费并不稳定，加大了韩国经济对出口的依赖性。
一名企划财政部官员对路透表示，周一数据疲弱有一部分是暂时性因素所致，经济持续增长，但复苏仍不均衡。
9月工业生产较上年同期下滑2.0%，8月修正后为上升2.2%。路透调查中值预计9月降幅为1.5%。
韩国统计局表示，9月服务业产出经季节调整后较前月下降0.6%，8月修正后为上升0.8%。(完) (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 张涛)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。