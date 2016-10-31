更新版 1-韩国经济：9月工业生产反弹，但经济复苏并不均衡

“第四季数据将显示前景较为悲观，因为我们已经找不到在年底前刺激产出的理由，”韩国投资证券(KIS)的分析师Park Jung-woo表示。

Park表示，周二将公布的10月出口数据比产出数据更加重要，因为消费并不稳定，加大了韩国经济对出口的依赖性。

一名企划财政部官员对路透表示，周一数据疲弱有一部分是暂时性因素所致，经济持续增长，但复苏仍不均衡。

9月工业生产较上年同期下滑2.0%，8月修正后为上升2.2%。路透调查中值预计9月降幅为1.5%。