《香港报摘》--经济日报10月31日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
**头版头条**
--港交所 行政总裁李小加称，深港通路演中，尤其是中、小型基金的投资者表达极大兴趣，较沪港通更高，令路演会议都供不应求；他并称，预料日后三项条件成熟，每日交易额度可逐步松绑。
**其他**
--Shares安硕亚太区主管陈蕙兰透露，X安硕A50 扩大直接投资A股，最终目标是转型成真正的实物ETF、逾90%资产都是持有实股。
--亚洲区内基建投资商机庞大，世界银行旗下多边国际金融机构国际金融公司（IFC）估计，每年将有逾万亿美元的基建投融资需求。
--内房政策持续收紧，合景泰富 财务副总裁罗兆和称，调控在经济复苏中推出，料一綫城市成交量或跌一成至两成，惟楼价不会大跌，公司明年将加大销售力度。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。