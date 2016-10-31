《香港报摘》--经济日报10月31日

**头版头条**

--港交所 行政总裁李小加称，深港通路演中，尤其是中、小型基金的投资者表达极大兴趣，较沪港通更高，令路演会议都供不应求；他并称，预料日后三项条件成熟，每日交易额度可逐步松绑。

**其他**

--Shares安硕亚太区主管陈蕙兰透露，X安硕A50 扩大直接投资A股，最终目标是转型成真正的实物ETF、逾90%资产都是持有实股。

--亚洲区内基建投资商机庞大，世界银行旗下多边国际金融机构国际金融公司（IFC）估计，每年将有逾万亿美元的基建投融资需求。

--内房政策持续收紧，合景泰富 财务副总裁罗兆和称，调控在经济复苏中推出，料一綫城市成交量或跌一成至两成，惟楼价不会大跌，公司明年将加大销售力度。（完）

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