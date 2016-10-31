《香港报摘》--信报10月31日

**头版头条**

--消息人士透露，长实地产 出售港岛商厦中环中心75%权益的交易临近拍板，最终作价约357亿港元，买方为中资机构，预计最快11月初正式公布交易详情。

**其他**

--银联于上周五深夜“落闸”禁止中国内地居民用银联卡购买具投资成分的保险产品以防变相走资后，友邦 ADR上周五挫1.4%，另一家同样内地客比例较高的保险公司保诚 上周五伦敦股价亦跌1.9%。

--马来西亚巴士车身制造商彭顺国际今日起公开招股，该公司表示，来港上市是为了拓展中国市场，惟未有透露在中国的具体发展计划。

--中银香港 “北聘”新的公司秘书获港交所 豁免其专业资格一事受到市场质疑，港交所澄清，公司秘书若持有香港以外的资格及经验亦应获接纳，且对所有上市公司一视同仁。（完）

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