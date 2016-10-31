《香港报摘》--信报10月31日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--消息人士透露，长实地产 出售港岛商厦中环中心75%权益的交易临近拍板，最终作价约357亿港元，买方为中资机构，预计最快11月初正式公布交易详情。
**其他**
--银联于上周五深夜“落闸”禁止中国内地居民用银联卡购买具投资成分的保险产品以防变相走资后，友邦 ADR上周五挫1.4%，另一家同样内地客比例较高的保险公司保诚 上周五伦敦股价亦跌1.9%。
--马来西亚巴士车身制造商彭顺国际今日起公开招股，该公司表示，来港上市是为了拓展中国市场，惟未有透露在中国的具体发展计划。
--中银香港 “北聘”新的公司秘书获港交所 豁免其专业资格一事受到市场质疑，港交所澄清，公司秘书若持有香港以外的资格及经验亦应获接纳，且对所有上市公司一视同仁。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。