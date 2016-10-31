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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 08:28 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月31日

10月31日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周
五收市价的比较.(1美元=7.7545港元 )
    
    美股道琼工业指数 周五收低8.49，或0.05%，报18,161.19点。
因美国联邦调查局(FBI)将调查总统候选人希拉里使用私人邮件服务器发
送的更多邮件，这一则消息引发市场大跌。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股
                               价                量        普通股
                               （美元   （%）              (港元)
                               ）                          
 中海油    <0883.HK            127.630  -2.42    14041     9.897
           >                                               
 中国铝业  <2600.HK            9.370    -3.30    12133     2.906
           >                                               
 中国移动  <0941.HK            56.960   -0.42    163837    88.339
           >                                               
 中国人寿  <2628.HK            12.280   -3.69    283093    19.045
           >                                               
 中石油    <0857.HK            67.990   -3.08    19837     5.272
           >                                               
 中石化    <0386.HK            72.540   -1.64    18958     5.625
           >                                               
 汇丰控股  <0005.HK            37.850   -0.47    2064755   58.702
           >                                               
 中电信    <0728.HK            51.770   -0.92    12809     4.015
           >                                               
 中国联通  <0762.HK            11.720   -0.68    85661     9.088
           >                                               
 兖州煤业  <1171.HK            7.660    1.59     2978      5.940
           >                                               
 华能国际  <0902.HK            24.390   -0.29    7503      4.728
           >                                               
 南方航空  <1055.HK            28.000   0.29     1699      4.343
           >                                               
 东方航空  <0670.HK            22.750   -2.02    5492      3.528
           >                                               
 中芯国际  <0981.HK            6.050    -2.58    15920     0.938
           >                                               
 
    （完）

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