《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月31日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
10月31日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周 五收市价的比较.(1美元=7.7545港元 ) 美股道琼工业指数 周五收低8.49，或0.05%，报18,161.19点。 因美国联邦调查局(FBI)将调查总统候选人希拉里使用私人邮件服务器发 送的更多邮件，这一则消息引发市场大跌。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 价 量 普通股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 <0883.HK 127.630 -2.42 14041 9.897 > 中国铝业 <2600.HK 9.370 -3.30 12133 2.906 > 中国移动 <0941.HK 56.960 -0.42 163837 88.339 > 中国人寿 <2628.HK 12.280 -3.69 283093 19.045 > 中石油 <0857.HK 67.990 -3.08 19837 5.272 > 中石化 <0386.HK 72.540 -1.64 18958 5.625 > 汇丰控股 <0005.HK 37.850 -0.47 2064755 58.702 > 中电信 <0728.HK 51.770 -0.92 12809 4.015 > 中国联通 <0762.HK 11.720 -0.68 85661 9.088 > 兖州煤业 <1171.HK 7.660 1.59 2978 5.940 > 华能国际 <0902.HK 24.390 -0.29 7503 4.728 > 南方航空 <1055.HK 28.000 0.29 1699 4.343 > 东方航空 <0670.HK 22.750 -2.02 5492 3.528 > 中芯国际 <0981.HK 6.050 -2.58 15920 0.938 > （完）
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。