《香港重要政经日程》--10月31日-11月16日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
================== 今日重要政经消息=================
10月31日（周一）
江南布衣 首日挂牌。
公布9月份M-3货币供应数字。
公布9月份外汇基金资产数字。
浙江沪杭甬 公布第三季业绩。
重庆银行 公布第三季业绩。
红星美凯龙 公布第三季业绩。
09:30 中国信达资产 股东特别大会。
14:00 中国投资基金 股东特别大会。
*14:15 东方汇理银行推出新ETF产品记者会。
14:30 中国华融 在中国举行股东特别大会。
*15:00 汇丰研发创新实验室记者会。
*17:00 周黑鸭 IPO记者会。
================== 近期重要政经消息=================
11月1日（周二）
中粮肉食 首日挂牌。
10:00 数码通电讯 股东周年大会。
10:00 比亚迪 在中国举行股东特别大会。
渣打 第三季管理层中期报告。
澳博 公布第三季业绩。
11月2日（周三）
港交所 公布第三季业绩。
大成食品<3999 业绩.HK>公布第三季业绩。
10:00 融创中国 在中国举行股东特别大会。
11月3日（周四）
公布9月份零售销售数字。
公布10月份香港日经PMI。
联想集团 公布中期业绩。
11月4日（周五）
10:00 申万宏源 股东特别大会。
11月7日（周一）
公布10月底外汇储备资产数字。
汇丰控股 公布第三季业绩。
11月9日（周三）
12:00 新鸿基地产 股东周年大会。
11月16日（周三）
腾讯控股 公布第三季业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。