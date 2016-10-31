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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 08:38 BJT

《香港重要政经日程》--10月31日-11月16日

================== 今日重要政经消息=================

10月31日（周一）

江南布衣 首日挂牌。

公布9月份M-3货币供应数字。

公布9月份外汇基金资产数字。

浙江沪杭甬 公布第三季业绩。

重庆银行 公布第三季业绩。

红星美凯龙 公布第三季业绩。

09:30 中国信达资产 股东特别大会。

14:00 中国投资基金 股东特别大会。

*14:15 东方汇理银行推出新ETF产品记者会。

14:30 中国华融 在中国举行股东特别大会。

*15:00 汇丰研发创新实验室记者会。

*17:00 周黑鸭 IPO记者会。

================== 近期重要政经消息=================

11月1日（周二）

中粮肉食 首日挂牌。

10:00 数码通电讯 股东周年大会。

10:00 比亚迪 在中国举行股东特别大会。

渣打 第三季管理层中期报告。

澳博 公布第三季业绩。

11月2日（周三）

港交所 公布第三季业绩。

大成食品<3999 业绩.HK>公布第三季业绩。

10:00 融创中国 在中国举行股东特别大会。

11月3日（周四）

公布9月份零售销售数字。

公布10月份香港日经PMI。

联想集团 公布中期业绩。

11月4日（周五）

10:00 申万宏源 股东特别大会。

11月7日（周一）

公布10月底外汇储备资产数字。

汇丰控股 公布第三季业绩。

11月9日（周三）

12:00 新鸿基地产 股东周年大会。

11月16日（周三）

腾讯控股 公布第三季业绩。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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