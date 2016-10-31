主要国家经济指标预测--11月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月1日(二) -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10% 0000 韩国出口(较上年同期) 10月初值 -3.3% -5.9% 进口(较上年同期) -4.6% -1.7% 贸易收支(亿美元) -- 顺差69 0030 日本日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 51.7 0030 韩国日经/Markit制造业PMI 10月 -- 47.6 0100 中国官方非制造业PMI 10月 -- 53.7 官方制造业PMI 10月 50.4 50.4 0145 中国财新制造业PMI 10月终值 50.2 50.1 0330 澳洲央行利率决定 11月 1.5% 1.5% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 -- -3.0% 0830 瑞士制造业PMI 10月 53.8 53.2 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 54.5 55.4 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 8月 +0.2% +0.5% 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 10月 -- 50.3 1345 美国Markit制造业PMI 10月终值 -- 53.2 1400 美国建筑支出(较前月) 9月 +0.5% -0.7% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 51.7 51.5 投入物价分项指数 54.0 53.0 就业分项指数 50.0 49.7 新订单分项指数 -- 55.1 1730 美国汽车销量年率(万辆) 10月 1,750 1,776 2145 新西兰HLFS失业率 第三季 -- 5.1% HLFS就业增长(较前季) -- +2.4% HLFS就业参与率 -- 69.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月30日(日) 2350 日本工业生产 9月初值 持平 +1.0% 一个月预估值 +1.1% -- 两个月预估值 +2.1% -- 2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -1.9% -1.8% 10月31日(一) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 10月 24.5% -- 企业活动指数 38.4% -- 0030 澳洲民间部门信贷 9月 +0.4% -- 房屋信贷 +0.5% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 +16.3% -- 房屋开工(较上年同期) +10.0% +5.1% 0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 -1.4% +0.2% (较上年同期) +0.4% +1.5% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加14.05 增加15 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加32.48 增加30 抵押贷款批准件数(件) 62,932 61,500 M4货供额(较前月) -0.4% -- 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 1000 欧元区HICP(较上年同期) 10月初值 +0.5% +0.5% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 持平 +0.2% (较上年同期) -0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.4% (较上年同期) -0.1% +0.1% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 持平 -- (较上年同期) -0.7% -- 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 9月 +0.4% +0.2% (较上年同期) -0.5% -- 原材料价格(较前月) -0.1% -- (较上年同期) -1.9% -- 1230 美国实质个人支出(较前月) 9月 +0.3% -- 个人所得(较前月) +0.3% +0.4% 经调整后的个人支出(较前月) +0.5% +0.4% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.7% -- 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% -- (较上年同期) +1.2% -- 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 50.6 54.0 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 +1.9% -- 2230 澳洲AIG制造业指数 10月 50.9 -- 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% -0.05% (较上年同期) +1.3% +1.15% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 9月 盈余70.6 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 王兴亚)