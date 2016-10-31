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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--11月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值
    
    11月1日(二)
     --   日本央行利率决定                             --     负0.10%      负0.10%
    0000 韩国出口(较上年同期)                       10月初值    -3.3%        -5.9%
             进口(较上年同期)                                   -4.6%        -1.7%
             贸易收支(亿美元)                                     --        顺差69
    0030 日本日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)     10月        --          51.7 
    0030 韩国日经/Markit制造业PMI                     10月        --          47.6
    0100 中国官方非制造业PMI                          10月        --          53.7
             官方制造业PMI                            10月       50.4         50.4
    0145 中国财新制造业PMI                          10月终值     50.2         50.1 
    0330 澳洲央行利率决定                             11月       1.5%         1.5%
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                      9月        --         -3.0%
    0830 瑞士制造业PMI                                10月       53.8         53.2
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                     10月       54.5         55.4
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)               8月      +0.2%        +0.5% 
    1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI                 10月        --          50.3 
    1345 美国Markit制造业PMI                        10月终值      --          53.2
    1400 美国建筑支出(较前月)                          9月      +0.5%        -0.7%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数              10月       51.7         51.5
                                投入物价分项指数                 54.0         53.0 
                                就业分项指数                     50.0         49.7
                                新订单分项指数                    --          55.1
    1730 美国汽车销量年率(万辆)                       10月      1,750        1,776
    2145 新西兰HLFS失业率                            第三季       --          5.1%
               HLFS就业增长(较前季)                               --         +2.4%
               HLFS就业参与率                                     --         69.7% 


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值

    10月30日(日)
    2350 日本工业生产                             9月初值       持平        +1.0%
             一个月预估值                                      +1.1%          -- 
             两个月预估值                                      +2.1%          -- 
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     9月      -1.9%        -1.8%
    
    10月31日(一)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数            10月      24.5%          --
                             企业活动指数                      38.4%          --
    0030 澳洲民间部门信贷                             9月      +0.4%          --
             房屋信贷                                          +0.5%          --
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     9月     +16.3%          -- 
             房屋开工(较上年同期)                             +10.0%        +5.1% 
    0700 德国实质零售销售(较前月)                     9月      -1.4%        +0.2% 
                         (较上年同期)                          +0.4%        +1.5%
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                       9月  增加14.05       增加15
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                       增加32.48       增加30
            抵押贷款批准件数(件)                              62,932       61,500 
            M4货供额(较前月)                                   -0.4%          -- 
    1000 欧元区GDP(较前季)                      第三季初值     +0.3%        +0.3% 
                  (较上年同期)                                 +1.6%        +1.6%
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                   10月初值     +0.5%        +0.5% 
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        10月初值      持平        +0.2% 
                                 (较上年同期)                  -0.1%        +0.1%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  +0.2%        +0.4%
                                    (较上年同期)               -0.1%        +0.1%
    1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            9月       持平          -- 
                                  (较上年同期)                 -0.7%          --
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)                   9月      +0.4%        +0.2% 
                           (较上年同期)                        -0.5%          -- 
               原材料价格(较前月)                              -0.1%          -- 
                         (较上年同期)                          -1.9%          -- 
    1230 美国实质个人支出(较前月)                     9月      +0.3%          -- 
             个人所得(较前月)                                  +0.3%        +0.4% 
             经调整后的个人支出(较前月)                        +0.5%        +0.4% 
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)             +0.1%        +0.1% 
                                      (较上年同期)             +1.7%          -- 
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                 +0.2%          -- 
                                  (较上年同期)                 +1.2%          -- 
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)               10月       50.6         54.0 
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值            9月      +1.9%          -- 
    2230 澳洲AIG制造业指数                           10月       50.9          --
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)             10月      +0.1%       -0.05%
                               (较上年同期)                    +1.3%       +1.15% 
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                       9月   盈余70.6          -- 
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪 审校 王兴亚)

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