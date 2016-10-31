中国农业：加快放活农村土地经营权，开展土地经营权抵押融资--国务院

路透北京10月31日 - 新华社周日晚间报导称，加快放活农村土地经营权，土地经营权人对流转土地依法享有在一定期限内占有、耕作并取得相应收益的权利，同时将依法开展土地经营权抵押融资。

报导引述中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见并称，将完善农村土地所有权、承包权、经营权分置。支持新型经营主体提升地力、改善农业生产条件；鼓励采用土地股份合作、土地托管、代耕代种等多种经营方式，探索更多放活土地经营权的有效途径。

“经营主体有权使用流转土地自主从事农业生产经营并获得相应收益，经承包农户同意，可依法依规改良土壤、提升地力，建设农业生产、附属、配套设施，并依照流转合同约定获得合理补偿。”报导指出。

报导并称，始终坚持农村土地集体所有权的根本地位，农村土地农民集体所有，是农村基本经营制度的根本，必须得到充分体现和保障；严格保护农户承包权，农户享有土地承包权是农村基本经营制度的基础，要稳定现有土地承包关系并保持长久不变；同时逐步完善“三权”关系。

报导还称，完善工商资本租赁农地监管和风险防范机制，严格准入门槛，确保土地经营权规范有序流转，更好地与城镇化进程和农村劳动力转移规模相适应，与农业科技进步和生产手段改进程度相适应，与农业社会化服务水平相适应；同时构建新型经营主体政策扶持体系，完善新型经营主体财政、信贷保险、用地、项目扶持等政策。（完）

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