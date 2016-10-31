《香港报摘》--其他报纸重要消息10月31日

**明报**

--最近有消息传出，复星国际 再度出手洽购富临集团 ，意味着富临现有买家、新三板上市公司硅谷天堂或遭“截糊”。

--日本快速时装品牌UNIQLO母公司迅销 管理层强调，明年的鸿图大计将集中于大中华区、东南亚及澳洲，至于作为基地的日本市场将暂停增加分店数目，转移集中发展电商业务。

**星岛日报**

--据英国《星期日泰晤士报》报道，将于下周一公布季绩的滙丰控股 正与英伦银行就可能出售交行 股权作出商讨，以释放超过50亿英镑的资本，此举可支持数以十亿英镑计的新造贷款。

--外电报道，渣打 拟与中国的州或省单位企业洽商研究成立合资公司以发展内地飞机融资业务。

**苹果日报**

--Swatch 于九龙旺角一线地段的分店提早三个月退租，料需赔偿业主逾百万港元，而舖位现以约48万港元获洽租，租金下跌两成。

--据悉，由财政部发行的20亿元人民币两年期零售国债，初步估计11月底在港开售，销售期至12月初。

**东方日报**

--新盘销情持续炽热，昨日共卖出逾230伙，并以用家为主导。新盘抢客，加上盘源锐减，令蓝筹屋苑二手交投急降。

--有保险经纪表示，有不少客户首次到港投保时都已经顺道开立香港银行帐户，可以直接进行本地转帐去缴付保费，并不是有太多客户受银联新政策的影响。

**文汇报**

--比亚迪 公布第三季股东净利润14.04亿元人民币，同比下跌6.04%；但预料2016年度净利增幅77.09%至84.17%。

--渣打香港宣布推出“Touch Login”指纹认证流动银行服务。（完）

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