永安期货：中国期指沪深300净持仓翻空

上周市场呈现先扬后抑走势，上证综指周一继续大幅上扬，并创出3137点的短期新高，一度逼近前期高点，但之后上行动能有所衰竭，指数再度回落至3100点附近。期指三个品种均有所上涨，但以大盘蓝筹为主的IH及IF涨幅明显高于IC，当周分别上涨1%和0.8%，IC主力合约涨幅仅为0.3%。基差方面，由于现货一度较为强势，期货贴水出现先走阔再收敛的走势。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水16.1、6.4和44.8点。