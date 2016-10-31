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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 08:59 BJT

永安期货：中国期指沪深300净持仓翻空

以下内容节选自10月31日的《期货日报》：

上周市场呈现先扬后抑走势，上证综指周一继续大幅上扬，并创出3137点的短期新高，一度逼近前期高点，但之后上行动能有所衰竭，指数再度回落至3100点附近。期指三个品种均有所上涨，但以大盘蓝筹为主的IH及IF涨幅明显高于IC，当周分别上涨1%和0.8%，IC主力合约涨幅仅为0.3%。基差方面，由于现货一度较为强势，期货贴水出现先走阔再收敛的走势。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水16.1、6.4和44.8点。

　　总体来说，虽然此轮反弹颇具规模，但更多以大盘蓝筹为主，IC跟涨幅度有限。同时，“多增空减”迹象并未出现。IF主力净持仓由多翻空，预计期指后市上涨空间有限，再度走弱的概率增加。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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