《中国报摘》--其他报纸重要消息10月31日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
**上海证券报**
--据统计，八家股份制上市银行前三季度共计实现归属于母公司股东的净利润2,682.85亿元人民币，同比业绩增幅为5.74%。 不同于五大行，股份行不良状况改善不明显，仅有民生银行 不良率环比下降，由二季度末的1.67%下降为1.57%。
**证券时报**
--中国中铁 发布2016年三季报显示，公司各项业绩指标均实现积极增长，速度高于市场预期。2016年1至9月，公司营业总收入4,417.55亿元，同比增长2.69%；归属于上市公司股东净利润总额92.45亿元，同比增长16.91%。
--央行货币政策委员会委员、北京大学汇丰商学院教授樊纲表示，中国不要再实行固定汇率了，也不要再盯住美元了，甚至也不要再盯住“一篮子”货币了，要重点关注影响人民币汇率的三大因素。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。