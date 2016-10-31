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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 09:04 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月31日

**上海证券报**

--据统计，八家股份制上市银行前三季度共计实现归属于母公司股东的净利润2,682.85亿元人民币，同比业绩增幅为5.74%。 不同于五大行，股份行不良状况改善不明显，仅有民生银行 不良率环比下降，由二季度末的1.67%下降为1.57%。

**证券时报**

--中国中铁 发布2016年三季报显示，公司各项业绩指标均实现积极增长，速度高于市场预期。2016年1至9月，公司营业总收入4,417.55亿元，同比增长2.69%；归属于上市公司股东净利润总额92.45亿元，同比增长16.91%。

--央行货币政策委员会委员、北京大学汇丰商学院教授樊纲表示，中国不要再实行固定汇率了，也不要再盯住美元了，甚至也不要再盯住“一篮子”货币了，要重点关注影响人民币汇率的三大因素。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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