《中国报摘》--其他报纸重要消息10月31日

--据统计，八家股份制上市银行前三季度共计实现归属于母公司股东的净利润2,682.85亿元人民币，同比业绩增幅为5.74%。 不同于五大行，股份行不良状况改善不明显，仅有民生银行 不良率环比下降，由二季度末的1.67%下降为1.57%。

--央行货币政策委员会委员、北京大学汇丰商学院教授樊纲表示，中国不要再实行固定汇率了，也不要再盯住美元了，甚至也不要再盯住“一篮子”货币了，要重点关注影响人民币汇率的三大因素。(完)