千际指数：郑商所易盛农期指数后市价格企稳，但波动将有所加大

权重品种方面，郑棉上涨，疆内籽棉整体采摘进度已达50%-60%。受籽棉收购价格弱势企稳以及皮棉成本价普遍在16000元/吨上方的影响，疆内监管库皮棉报价、成交价全面止跌，皮棉轧花厂上调报价的意愿强烈。郑棉主力合约目前站于15000 元/吨心理支撑位， 而ICE棉花在投机性买盘和需求的带动下企稳，但市场仍需要消化弱势的周度出口销售报告，后市走向仍需看内外盘博弈。(完)