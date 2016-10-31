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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 09:00 BJT

千际指数：郑商所易盛农期指数后市价格企稳，但波动将有所加大

以下内容节选自10月31日的《期货日报》：

上周，易盛农期指数冲高回落，涨幅大于CRB全商品指数，弱于工业品指数，市场有所分化。截至10月28日，易盛农期指数报收于1200.78点，较前一周上涨24.45点或 2.08%。

　　权重品种方面，郑棉上涨，疆内籽棉整体采摘进度已达50%-60%。受籽棉收购价格弱势企稳以及皮棉成本价普遍在16000元/吨上方的影响，疆内监管库皮棉报价、成交价全面止跌，皮棉轧花厂上调报价的意愿强烈。郑棉主力合约目前站于15000 元/吨心理支撑位， 而ICE棉花在投机性买盘和需求的带动下企稳，但市场仍需要消化弱势的周度出口销售报告，后市走向仍需看内外盘博弈。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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