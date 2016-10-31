大有期货：沪钢恐重回弱势格局

以下内容节选自10月31日的《期货日报》：

近期，焦煤、焦炭连续拉涨，成本推动钢价强势反弹，10月10日至10月27日，1701合约上涨259元/吨，涨幅为11.5%。对于后市，笔者认为，钢市将进入供需两弱的局面，而成本端“双焦”受政策抑制和供应逐步增加的压制，铁矿石港口库存维持高位，原料价格涨势放缓，钢材成本支撑力度也将减弱，钢价再度上行乏力。

整体而言，11月钢材市场将维持供需两弱格局，而当前原料价格涨势明显放缓，前期由原料端推动的钢价强势反弹或将接近尾声，钢价再度上行发力。此外，一旦煤炭先进产能大量释放，煤焦价格或将受到打压，螺纹钢、铁矿石或将步入下跌通道。(完)

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