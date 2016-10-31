大有期货：沪钢恐重回弱势格局

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
以下内容节选自10月31日的《期货日报》：
近期，焦煤、焦炭连续拉涨，成本推动钢价强势反弹，10月10日至10月27日，1701合约上涨259元/吨，涨幅为11.5%。对于后市，笔者认为，钢市将进入供需两弱的局面，而成本端“双焦”受政策抑制和供应逐步增加的压制，铁矿石港口库存维持高位，原料价格涨势放缓，钢材成本支撑力度也将减弱，钢价再度上行乏力。
整体而言，11月钢材市场将维持供需两弱格局，而当前原料价格涨势明显放缓，前期由原料端推动的钢价强势反弹或将接近尾声，钢价再度上行发力。此外，一旦煤炭先进产能大量释放，煤焦价格或将受到打压，螺纹钢、铁矿石或将步入下跌通道。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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