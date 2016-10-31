《独家新闻》德银参与竞购德国国有银行HSH Nordbank的债务资产

路透伦敦/法兰克福10月28日 - 消息人士告诉路透，德意志银行(Deutsche Bank) 正在商谈收购德国国有银行HSH Nordbank 的32亿欧元(35亿美元)贷款资产，参与竞购的还有20多个买家；德意志银行是德国最大的银行，尽管深陷困境，仍尝试进行交易。

HSH和德意志银行均拒绝置评。

四名熟知情况的金融业消息人士周五称，德意志银行瞄准了HSH的贷款资产。其中两名消息人士称，这部分资产包括至少5亿欧元HSH航运金融业务相关的不良贷款。

“这对德意志银行而言或将是一场资产游戏，该行买下债务然后转手卖掉，”一名消息人士说道，他拒绝透露身份。

“整个进程仍处于早期阶段。”

德意志银行执行长克莱恩(John Cryan)周四誓言加倍重组努力，警告称该行面临艰难时刻，因其与美国司法当局就140亿美元罚款的谈判正处于最后阶段；这一巨额罚款动摇了外界对该行的信心。(完)