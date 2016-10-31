期货日报：多重利好叠加，白糖宜多单长线持有

回顾2015/2016榨季，6月之前，由于白糖减产而走私糖大规模入境，糖价始终处于大级别振荡中，总体在5200—5800元/吨的区间内波动；之后，随着原糖价格的上涨、国内夏季消费高峰的到来，糖价进入新一轮牛市中。

新榨季的供需格局接近2010/2011榨季，即减产进入第三年，库存逐步下降，市场需要用抛储来维持供应，且国际原糖价格处于强势格局中。在多重利好因素的作用下，投资者在做好资金和风险管理的同时，可逢低买入白糖，并长期持有。(完)