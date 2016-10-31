国泰君安期货：大连鸡蛋期货静待春节备货行情启动

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
以下内容节选自10月31日的《期货日报》：
10月以来，鸡蛋期货价格出现一波小幅上涨行情，主力1701合约自3200元/500千克开始上涨，最高超过3600元/500千克，随后在3500—3600元/500千克的区间内振荡。从供需格局、现货价格及相关品种走势考虑，笔者认为，鸡蛋期货价格后期易涨难跌。
近期鸡蛋期货盘面提前启动上涨行情，目前已经升至3600元/500千克附近。期货价格继续上涨需要现货的配合，但目前市场供应整体较为宽松，且需求相对平淡，现货价格继续拉涨得动能不足，预计短期内以振荡整理为主。后期，随着春节备货的启动，鸡蛋现货价格仍有一波上涨行情。总的来说，鸡蛋价格易涨难跌。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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