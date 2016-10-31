中华粮网：国内天气表现异常，对大连棕榈油期货影响不可小觑

过去一周，中国天气表现异常，台风刚刚消弭，冷空气又“披挂上阵”，气温大幅跳水，江淮阴雨不断阻碍秋播作业，华南风雨飘摇影响晚稻成熟。无独有偶，美国恶劣天气影响了大豆的正常收割作业，大湖区一带大豆收获进度较去年同期滞后。不过，南美产区的拉尼娜威胁似乎动力不足，短短几天的降水就逆转了旱情，大豆播种进度显着超越去年。不过，地区之间墒情参差不齐，预计巴西南部和东北部后期仍将面临天气风险，对期市影响不可小觑。(完)