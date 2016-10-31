中华粮网：国内天气表现异常，对大连棕榈油期货影响不可小觑

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
以下内容节选自10月31日的《期货日报》：
过去一周，中国天气表现异常，台风刚刚消弭，冷空气又“披挂上阵”，气温大幅跳水，江淮阴雨不断阻碍秋播作业，华南风雨飘摇影响晚稻成熟。无独有偶，美国恶劣天气影响了大豆的正常收割作业，大湖区一带大豆收获进度较去年同期滞后。不过，南美产区的拉尼娜威胁似乎动力不足，短短几天的降水就逆转了旱情，大豆播种进度显着超越去年。不过，地区之间墒情参差不齐，预计巴西南部和东北部后期仍将面临天气风险，对期市影响不可小觑。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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