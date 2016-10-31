港报财经评论：人民币无起色，港股无运行--信报10月31日

人仔无起色 港股无运行/ 习广思

为应对人民币加速贬值、资金持续外流，过去两三日中央连出重招，先是上周起全面暂停透过银联卡在香港或境外地区缴付寿险保费，大力堵截透过保单外流的人民币资金；其次，周六传来消息上交所将收紧房地产及产能过剩行业的企业发债监管要求；再加上房贷收紧，意味内地正在严控货币超发与房地产泡沫。消息是好是坏，今日股市会有反应，但人民币贬值潮持续，对股市也非好事。

规范境外保险类商户受理境内银联卡的公告称，境内居民在境外购买与意外、疾病等旅游消费相关的经常项目保险，可以使用银联卡支付；其他保险项目严禁使用银联卡支付。

银联国际日前在网站重申，近日发布了《境外保险类商户受理境内银联卡合规指引》，在香港地区试行，除了以上限制，亦严格落实外滙政策规定的境外保险类商户单笔交易不超过5,000美元或其他等值外币的消费金额限制。据报道，银联卡将被禁止用于购买香港部分保险产品。

上周说过，在人民币贬值潮下，资金为求保值， 正加速南下买保险、买砖头及买金，这次禁内地人用银联卡买保险，恐怕未来还有机会限制大额资金南下；至于透过「深港通」买港股，由于已是国家通过了的政策，应该不受影响。

事实上，「港股通」近期流入金额大减，本月日均净吸资额为6亿元人民币，较9月上旬的45亿元人民币大幅减少。瑞银指北水缩减是由于内地投资者正检视海外投资策略，又预期南下资金明年初会增加，因个人投资者年初会有新一年外滙兑换额度，险资及退休基金届时亦会制定全年投资策略。

不过，以上大行分析报告并没说出真正影响港股的理由，自10月以来，人民币兑美元滙率中间价连续9次创出6年来新低，从本月初至上周五，人民币兑美元滙率中间价已下跌约1.61%，创去年滙改以来最大单月跌幅。

申银万国认为，人民币从基本面和市场情绪两方面对香港股市产生影响。报告认为，基本面影响主要来自人民币贬值，对港币计价中资股财务报表的影响，因为人民币贬值导致对应的港股盈利能力，出现被动下调。对于市场情绪的影响，主要来自国际投资者对人民币资产的担忧而抽身。

根据该行测算，人民币每贬值1%，恒生指数可能下跌2.51%（0.82%来自于基本面，1.69%来自于市场情绪），恒生国企指数可能下跌4.39%（0.88%来自基本面，3.51%来自市场情绪）。报告建议在人民币企稳之后，才加大配置国企指数成分股。

根据以上分析，也许人民币贬值对红筹股的影响相当大，例如近日股价积弱的中移动 ，今年中期业绩收入为3704亿元人民币，利润606亿元人民币，收入几乎全数来自中国市场，每股赚2.96元人民币而把股息以每股1.489港元派予股东，无形中人民币贬值令公司需要更多人仔去派港元股息。

其他企业各有受人仔贬值的影响，尤其内房股，资产以人民币计价，而且内房杠杆率特高，负债长期高企，部分又以港元、美元及欧罗发债集资，人仔贬值令财务报表受到几重影响。

然而，申银也不脱中资行本色，不会一面倒睇淡，报告认为人民币贬值带来的市场回调提供了一个非常好的买入点，预期11月和12月将迎来下一轮资金流入，人民币贬值只会带来短暂的波动云云。

依足该行计算方法，本月人民币贬值1.61%，照计国企指数受人仔贬值影响的跌幅应在7.06%左右，9月底国指在9581点，上周五收报9515点，只跌了66点或不足1%，照计系未跌够。

至于未来股市去向，就睇人民币还会跌多少。大和资本发表报告称，虽然不少人认为2008年中至2010年中人民币兑美元曾盯住的6.82水平是央行的底线，但那时正处于联储局第一轮量化宽松时期，根据国际收支平衡数据，约吸引了7640亿美元资金净流入中国。

现在情况是境内外人民币走弱，市场对人民币预期偏向悲观，因此人民银行在6.82水平入市干预滙率将需要更多美元，成本可能会愈来愈高，相信人行不会死守此位，故维持在岸人民币兑美元将贬至7.5的预测。假如人民币真的贬值至7.5，未来股滙市变数将会相当大，难怪港股近日疲弱如斯。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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