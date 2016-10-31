中国个股：新疆城建拟资产重组置入智能纺织装备企业，估值103亿元

路透上海10月31日 - 中国新疆城建（集团）股份有限公司 周日晚公告，拟实施重大资产重组，置入一家智能纺织装备企业卓郎智能的100%股权，该企业估值为103亿元人民币，现有业务全部置出，置入置出资产差额部分，由新疆城建发行股份作为对价。

公告显示，新疆城建现有业务除了1.85亿元现金，其余全部置出，标的资产审计和评估尚未完成，当前预估值为23.98亿元，卓朗智能控股股东金昇实业以其持有的同等价值的卓朗智能股权进行置换。

上述交易完成后，金昇实业会将这部分置出资产出售给新疆城建第一大股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司或其指定的第三方，国资公司以其持有的新疆城建22.11%股权（1.494亿股）作价22.13亿元，若有差额会以现金补齐。

置入置出资产差额部分，由新疆城建发行股份支付，发行价为每股6.44元。全部交易完成后，新疆城建总股本将增加至19.315亿股，金昇实业将持有43.77%股份，成为上市公司控股股东，本次交易构成借壳上市。

重组交易完成后，新疆城建将转型进入以智能化纺织设备为主业的高端装备制造业。卓郎智能盈利能力强，发展前景良好，将有助于上市公司实施转型升级、增强公司的核心竞争力、提升盈利能力和发展空间。

卓郎智能主要资产、业务来源于其2013年收购完成的瑞士Oerlikon旗下天然纤维纺机业务和纺机专件业务的全部资产和股权，后者是一家具有百年品牌历史，全球领先的高端纺织装备及解决方案提供商，主生产基地和销售公司遍布德国、瑞士、中国、印度等12个国家和地区.