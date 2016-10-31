港报财经评论：恒指23,000点不保，后市添波动--经济日报10月29日

恒指23000不保 后市添波动/ 林瑞芬

10月总算无风无浪炒上落，但昨午期指结算后即变样，恒指 收报22,954点，跌0.8%；国指 收报9,515点，跌1%，大市成交增加至683亿港元。

大市上落争持已近两个月，技术上，恒指不宜失守23,000关，国指不宜失9,500点。然而，现在恒指率先失关23,000，闷势转为波动势向下滑，后市转淡。

恒指失守23,000点，下周初宜重夺此关口，不然，恐下试中期支持，约为今年初以来上升轨支持近22,400点，至周綫图保历加通道中轴22,500左右作为参考。

外围方面，环球正在消化今年底美国联储局可能加息1次的决定，只是美国10年期国债息率周四再升至1.84厘，为今年5月以来新高，启示经济势头向好预期，市场对明年美国加息步伐预期继续正面。债息上升，不利于股市发展，美股指数--标普500指数 及道指 仍低企于50天綫之下，步步为营！

港股需要捱过失守上落闷局后的下跌压力，目前来讲，要密切留意人民币兑美元本月从6.70急落，是否可在跌至近6.80暂喘稳，减少滙率波动，短綫才可吸引北水回流本港。

隔夜美债收益率反弹，带动美滙指数上涨，使得人民币滙率承压，离岸人民币滙率续创纪录新低，兑美元一度跌近6.80关口。中国外滙交易中心昨公告，人民币中间价兑美元报6.7858，下调122点，再创6年来新低，惟即日跌势未有进一步加剧。

11月市况，还有美国总统大选结果所左右，最近公布，民主党总统候选人希拉莉在全国民调中领先共和党总统候选人特朗普9个百分点。对未知的结果，难以尽言。还是为大家分析一些可触得到的结果，国企已陆续公布业绩，从业绩面上分析，来得实际一些。

其中，本周笔者曾点评安徽海螺 ，公司刚公布季绩，可作详细跟进。

截至今年9月底止，海螺首三季收入为379.49亿元人民币，与去年同期相若，期内纯利59.68亿元，按年跌2.2%。然而，若单计第三季，海螺录得收入139.76亿元，按年升1.7%，第三季纯利为26.14亿元，按年升87%。由第三季纯利大幅增长，扭转上半年度疲弱的利润表现，启示内地水泥市场在第三季已大幅改善，相信到第四季，改善之势可延续。在煤价高企下，有助水泥提价，而中央政府推动供给侧改革，水泥供需渐趋平衡，供大于求的情况将慢慢好转，加上催谷基建投资，亦有助化解部分来自房地产投资或放缓的影响。

据德银分析，海螺第三季平均售价按年升2%，而生产成本在煤价强势上涨之下，只是温和上升，每吨成本仅升4元，至123元，德银估计第四季每吨成本将因煤价仍高企而按季升10元，惟平均售价的升幅将超越此升幅。在前景预期良好下，德银把海螺2016及2017年度每股盈利预测分别调升4%及2%，至1.65元及1.87元，按年增长16%及13%，目标价由27港元上调27.2港元。此外，Jefferies最新上调海螺盈利预测，2016及2017年度每股盈利料分别达1.67元及1.90元，与德银预期相若。海螺昨收报21.45港元，跌幅2.1%，宜候低收集。

国指重磅类内银股季绩陆续揭晓，基本上，内银季报表现没大惊喜，平平稳稳。中行 第三季纯利417.76亿元，按年增长2.4%，每股盈利0.12元。建行 第三季净利润604.25亿元，按年升1.3%，每股盈利0.24元。信行 第三季纯利109.43亿元，按年增长5.8%，每股收益0.22元。初步看，股份制银行盈利增长还是高一些。未来「钱」景，主要看内地经济面；经济的增长维稳，银行才有能力抵销近几年积聚下来的呆坏帐风险。内银股前途在中资手上，无可否认，近月内银H股有一段升幅，是中资追捧所致。

国指而言，昨险守9,500点，技术上，不宜失守，不然，恐向下试中期支持位近9,300点。

在大市整固之下，个别新股表现迥异。中型主板股华润医药 昨首日挂牌，收报9.01港元，较上市价9.1港元，潜水约1%。相反，以配售形式上创业板的泰锦控股 ，为本港承接斜坡工程总承建商，公司规模小，未来前景有限，但股价首日挂牌即抽高至4.5港元，收报2.8港元，较配售价0.35港元踢高近7倍。无法子，后者是配售，货源早于上市前已归边，任人点舞都得，这也是近年本港新股的常见现象，希望有关监管当局能修正问题，港股若制造太多不明不白暴升暴跌的妖股，吓怕股民！（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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